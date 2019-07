Chile vs. Argentina | Martín Liberman se burla de la Roja tras la goleada de Perú | VIDEO

La selección peruana dejó en el camino a la selección de Chile en las semifinales de la Copa América 2019. El equipo de Ricardo Gareca se llevó una contundente victoria por 3 a 0 ante el equipo de Reinaldo Rueda y en Argentina estallaron las burlas.

Uno de ellos fue Martin Liberman, que en su programa 'Agenda Fox' realizó una parodia de Arturo Vidal y se burló de la selección de Chile por haber sido eliminada ante la Bicolor.

"El partido contra Chile no sirve para nada. Revancha con Chile va a ser cuando ganemos la final. Ayer pensaste que a Perú le ibas a ganar fácil. Hasta el domingo son los bicampeones", indicó el 'Colorado' mientras el Arturo Vidal falso continuaba con las bromas en el programa.

"EL PARTIDO POR EL TERCER PUESTO NO SIRVE PARA NADA"#AgendaFOX - "Revancha con Chile vamos a tener cuando le ganemos una final", aseguró @libermanmartin, quien también dio su formación ideal de la Argentina para el sábado. #FOXEnBrasil. pic.twitter.com/XC0Zn8WeTg — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 4 de julio de 2019

De otro lado, Martín Liberman analizó la victoria de la selección peruana sobre la Roja: "Batacazo. El otro día usé esa misma palabra y mi hijo me preguntó ¿qué es batacazo? es cuando piensas que deportivamente algo no podía suceder y sucede. Creo que muy pocos optimistas peruanos creían, no en la victoria de su equipo, pero no de esta manera, tan contundente y holgada en el resultado", indicó el argentino en Agenda Fox.

Más noticias en otros medios

De héroes a villanos: la destructiva crítica de la prensa chilena a Arturo Vidal y a toda su selección

"El tercer lugar es pelear por nada": el contundente mensaje de Arturo Vidal tras perder con Perú