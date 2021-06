El seleccionador chileno de fútbol, Martín Lasarte, dijo este miércoles que le “parece un riesgo gigante” jugar la copa América en Brasil, uno de los países más golpeados por la pandemia de la covid-19 a nivel global, porque lo más importante es la salud.

Según el estratega, “la situación además ha tenido una serie de alternancias extrañas”, refiriéndose a la incertidumbre que queda respecto a la programación de partidos y conformación de grupos después de que la Conmebol definiera que el torneo se disputará en Brasil ante la caída de las sedes originales de Colombia y Argentina.

Con todo, enfatizó en la necesidad de asegurar “el mayor recaudo” por su parte y la de los organizadores para que se tenga “un 100%, no un 99 %, de efectividad frente a estos aspectos” sanitarios.

“Si llega a pasar algo, a ver quién se cuelga la medalla”, aseveró Lasarte, que enfrentará con Chile a Argentina y a Bolivia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Gareca no está a favor de la Copa América en Brasil

Brasil fue confirmado, nuevamente, como organizador de la Copa América 2021. Conmebol hizo oficial el anuncio y diversas personalidades del gobierno apoyaron la decisión. Esto no terminó de dejar de lado las críticas.

Ricardo Gareca explicó en conferencia de prensa que en Sudamérica “ningún país no tiene inconvenientes para realizar el evento”, pero no le gusta que se vayan a jugar los partidos en Brasil. “No me parece que la Copa América se vuelva a jugar ahí. Acá en Sudamérica todo es un desastre. No es justo que se vuelva a repetir una Copa América en Brasil. Me parece que se debió ver otras opciones”.