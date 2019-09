Chile vs. Argentina: Marcelo Díaz afirma que no verá a la 'Roja': "No sé si me aguanten los ojos para ver a Chile"

Un histórico le es indiferente a la 'Roja'. Sí, Marcelo Díaz, volante que hizo historia con la selección de Chile al ser uno de los pilares para el bicampeonato de la Copa América, no verá el duelo amistoso frente a la selección de Argentina, que se disputará este jueves 05 de agosto desde las 21:30 horas (horario peruano) desde Los Angeles Memorial Sports Arena de los Estados Unidos.

En entrevista con ESPN, el volante que milita en Racing de Avellaneda (Argentina), afirmó que no verá el duelo amistoso entre la selección de Chile y la selección de Argentina: "No sé si me aguanten los ojos, porque es muy tarde", afirmó en conversación con ESPN, debido a que el partido en el país gaucho empieza a las 23:30 horas.

"Me encantaría verlo, pero mañana entreno por la mañana. Prefiero descansar, si veo algo será hasta las 12, nada más", agregó el ex volante de la selección de Chile.

Recordemos que Marcelo Díaz, o 'Carepato' como le conocen en el país sureño, es uno de los jugadores que fueron excluidos de la 'Roja' debido a los problemas internos que existen en la selección de Chile.

