Chile vs. Argentina | Lionel Scaloni y su directo mensaje a la Roja por el tercer puesto de la Copa América 2019

Lionel Scaloni mandó un mensaje directo a la Roja previo al duelo por el tercer puesto de la Copa América 2019, afirmó que todos sus jugadores están motivados para el Chile vs. Argentina y así terminar terceros en el certamen continental.

Scaloni calienta el Chile vs. Argentina

'El partido es importante, primero porque es la selección y segundo porque la competición está jugándose y no es lo mismo terminar tercero o cuarto. No tenemos a (Marcos) Acuña, ni a Lautaro (Martínez). Los cambiaremos por lo que creemos que es mejor, pero no muchos más que esos, porque estamos bien y queremos terminar de la mejor manera', señaló Scaloni en rueda de prensa en el Arena Corinthians de Sao Paulo

El técnico de la selección Argentina aseguró que tocará poco el once titular, apenas los cambios obligados por sanción, y que pondrá sobre el campo lo que es mejor para el partido. 'Todos están motivados, lógicamente el día después de lo de Brasil fue largo, difícil de masticar la bronca, pero hay que levantarse, hay que jugar y todos están con ganas.

Por otro lado, preguntado sobre la continuidad de los más veteranos en el futuro, como Lionel Messi, Sergio Agüero o Ángel Di María, el técnico les recomendó que nunca renuncien a vestir la camiseta albiceleste y que dejen esa decisión en las manos del entrenador de turno.

