Chilavert afirma que Uruguay fue perjudicado ante Perú: "Brasil tenía temor a un Maracanazo" | VIDEO

José Luis Chilavert ha encendido nuevamente la polémica respecto a la Copa América 2019, pues afirma que todo estuvo manipulado para que Brasil sea el campeón del torneo y que Uruguay no pueda jugar la final, pues cayó en cuartos de final ante la selección peruana, con un arbitraje polémico y la intervención del VAR en 3 ocasiones.

Brasil manipuló todo

“El mundo del fútbol parece que no conoce quien es Domínguez. Hoy lo sufre todo el fútbol. La Copa América fue terrible, fue todo digitado para que Brasil juegue la final”, afirmó José Luis Chilavert en Canal 4 de Uruguay.

Además, fue claro al afirmar que Uruguay fue perjudicado ante la selección peruana para que no alcanzara la siguiente fase: “Obviamente no querían que Uruguay juegue la final con Brasil por temor a un Maracanazo”, añadió.

Chilavert al poder

El ex arquero indicó que sueña con llegar a ser el presidente de Paraguay o la Conmebol: “Puede ser la presidencia de mi país o la Conmebol, me tengo que decidir por uno o por otro. Lo diré en el momento, hoy en día es un 50-50. Yo sé lo que es mi imagen en mi país, yo sé lo que puedo dar, pero hay que buscar un equipo ideal y eso es lo que es difícil dentro del mundo de la política, tener hombres leales”, indicó José Luis Chilavert en entrevista con EFE.

“A cualquier persona le encantaría ser presidente de un país. Obviamente hay que ver cómo cae la figura de uno a la gente, hay que hacer encuestas, resolver que la política no es fácil. Sí está claro que no me gustaría que mi país cayese en manos del populismo, como pasa en Venezuela y puede pasar en la Argentina. Sería una pena que Argentina volviese al populismo”, sentenció.

Más noticias sobre fútbol peruano

Selección peruana | Sergio Peña y la mala noticia que recibió en FC Emmen previo a su debut | FOTO

Selección peruana | Agente de Carlos Zambrano confirma ofertas por el 'Kaiser' de Alemania, Francia y Portugal

Con Neymar y Vinicius: Brasil anunció su lista de convocados para enfrentar a Perú en amistoso FIFA