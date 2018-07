Chelsea no quiere soltar a Eden Hazard al Real Madrid

Chelsea no lo quiere soltar y por tanto, el futuro de Eden Hazard al Real Madrid podría quedarse en una simple ilusión. Las facilidades para la adquisición de Thibaut Courtois son complicaciones en el caso de su compatriota y compañero, Eden Hazard. Ambos, tanto el meta como el extremo, comparten el deseo de acabar de blanco, pero la salida del Chelsea sería mucho más complicada en el caso del futbolista que logró el balón de plata en Rusia 2018.

Le quedan todavía dos años de contrato y su estatus de estrella hace que el club no quiera desprenderse de él. Su precio, lógicamente, sería mucho mayor, por lo que se espera una negociación bastante más larga. De hecho, The Times asegura que el Chelsea ya ha puesto precio de salida al jugador belga: 200 millones de libras (226,5 millones de euros). Más o menos lo que el PSG pagó al Barça hace un año por Neymar.Un culebrón en el que la voluntad del futbolista, expresada decenas de veces a favor de acabar jugando en el Santiago Bernabéu, puede ser determinante. Pero la clave estará en la negociación con un conjunto que, no olvidemos, es propiedad de Roman Abramovich. Hablamos de una de las grandes fortunas del Viejo Continente y un hueso duro de roer a la hora de enfrentarse a una tira y afloja como el que deberá llevar a cabo el Real Madrid. El hecho de que, además, Hazard recibiera ayer el Balón de Plata a segundo mejor futbolista del Mundial aumentará el caché de un jugador que, no olvidemos, tiene contrato hasta 2020. Cierto que ha rechazado varias ofertas de renovación (la última por 18 millones de euros), pero también que el Chelsea no lo venderá a cualquier precio. Y más ahora que el Mundial le ha coronado como uno de los mejores jugadores del momento.