Me llamó la atención en esta particular edición de la Champions League ver tres características en los partidos. Precisión en los pases, organización para efectuar la presión y poca cantidad de lesionados. Además, los futbolistas jugaron como si el estadio estuviese repleto. No olvidemos que ellos también viven una situación anormal.

Con esto, a la final llegaron los mejores. PSG, tras eliminar al Atalanta -sobre todo con la aparición de sus individualidades-, encontró en la ‘semi’ ante el Leipzig un mejor funcionamiento colectivo.

En efecto, el arquero no tuvo trabajo. La línea defensiva al mando de un gran Thiago Silva siempre siguió la consigna de lograr que su equipo esté corto. En la mitad de la cancha, la inclusión de Paredes colaboró para que el equipo tenga una mejor y más rápida circulación de la pelota.

Adelante, la capacidad de sus delanteros para interpretar bien los espacios a atacar. Y cómo no mencionar la inventiva de Neymar en el último cuarto de cancha. Una muestra de ello es el taco a Di María para el segundo gol. ¡Una obra de arte!

Bayern Múnich, quien primero superó con diferencia al Barcelona (8-2), luego lo hizo con el Lyon (3-0). A ambos los eliminó con la misma fórmula.

Sin especular y saliendo a ganar desde el primer minuto, achicando los espacios de acción a sus rivales para intentar hacerse de la pelota.

Aunque esto lo lleve a asumir ciertos riesgos como los primeros 15 minutos frente a Lyon, pero es una característica que estoy seguro el equipo alemán no está dispuesto a negociar.

Ya en poder de la pelota tiene a Thiago como su principal arma para la organización del juego. Es él quien decide los caminos por los que hay que avanzar y se encuentra bien respaldado por Goretzka.

En ofensiva apenas perciben el espacio y no dudan en atacarlo Gnabry, Perisic, Lewandowski y mucho menos Müller (impresionante la cantidad de movimientos que ejecuta, reciba o no la pelota). Por si fuera poco, se suma la aparición por sorpresa de sus laterales.

Me parece que los dos equipos coinciden en dos cosas fundamentales: el respeto por la pelota y que ninguno de los dos vive de especulaciones. No sé si ganará el que juegue mejor o el que tenga más suerte, pero estoy seguro que el intento de jugar bien, con estos dos equipos en la final, está garantizado.