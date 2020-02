Andrew Robertson, lateral del Liverpool, reconoció que cometió un error al provocar a Lionel Messi con una acción antideportiva en el enfrentamiento de revancha de los ‘Reds’ ante Barcelona por las semifinales de la pasada Champions League. En aquella oportunidad, el escocés empujó la cabeza del astro argentino cuando se encontraba en el césped de Anfield y provocó su molestia.

El defensor aclaró que cumplía una tarea cuando decidió irritar al máximo referente azulgrana en ese compromiso, pero reconoció que se arrepiente del episodio. “Recuerdo ese momento con vergüenza, no me gusta verlo”, señaló el defensa en una reciente entrevista que concedió a ‘Daily Mail’.

“No tengo más que respeto por él y por el Barcelona pero ese día teníamos que pasar como fuera y si aquel gesto iba a servir para descentrar al mejor del mundo”, agregó Robertson al ser consultado sobre el incidente, casi un año después de la clasificación del Liverpool en esa serie y su posterior consagración en el certamen.

“Lo lamento, ese no soy yo como persona, no es mi personalidad y tal vez me pasé de la raya”, sentenció el dirigido por Jürgen Klopp.

El mea culpa de Andy Robertson se produjo en la antesala de la visita del Barcelona a Napoli por los octavos de final de la presente edición de la Liga de Campeones, que Liverpool comenzó perdiendo 1-0 ante Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Ambos equipos vuelven a ser candidatos para conquistar la ‘Orejona’.