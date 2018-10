Cesc Fábregas logró nuevo récord Guinness [FOTO]

El volante español Cesc Fábregas logró ingresar al libro Guinness de los récords, tras conseguir 100 asistencias en 293 partidos en la Premier League.

Cesc Fábregas superó de esta manera a Ryan Giggs, quien consiguió esa suma de pases gol en 74 partidos más.

"No soy el más rápido, no soy el más fuerte, no soy el más flexible y no puedo saltar alto. Pero lograr este récord en mi carrera es uno de los aspectos que me hace sentir más orgulloso", dijo Cesc Fábregas en un comunicado.

Cabe destacar que Cesc Fábregas tiene otro récord, que es el de más pases de volea en 30 segundos en pareja. Esto lo comparte con Jamie Redknapp, exjugador del Liverpool.