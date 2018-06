César Luis Menotti: "Será el Mundial de Messi o de Neymar"

La voz de la experiencia. César Luis Menotti vaticinó una Copa del Mundo pareja en Rusia y pronosticó que la figura estará entre el 10 de Argentina y el de Brasil. "No lo veo a Cristiano Ronaldo peleando, más que nada por Portugal", dijo.

La Selección Argentina se concentra en Bronnitsy, donde Jorge Sampaoli realiza las últimas pruebas como preparación para el Mundial que empieza este jueves.

Rusia será la tierra en la que Lionel Messi intentará conseguir la primera Copa del Mundo en su carrera y conquistar el trofeo que Argentina no consigue desde hace 32 años: México 1986 fue la última y Argentina 1978 había sido la primera. Solo Carlos Bilardo y César Luis Menotti pudieron consagrarse como seleccionadores de la albiceleste y eso los volvió una voz autorizada en el mundo de la Selección.

El "Flaco" Menotti, justamente, habló en el programa Fútbol de los Grandes y se refirió al Mundial que se viene... "No tengo capacidad de análisis en este momento, porque me transformé en hincha. Critiqué todos los procesos de la Selección, desde los disparates de los cambios de entrenadores hasta una dirigencia que nunca tuvo un proyecto serio. Ahora hay una dirigencia nueva y un entrenador que hace poco que está, del que se conoce poco de su proyecto. No me puedo poner en el análisis, me pongo en hincha".