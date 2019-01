César Luis Menotti pega duro a dos exDT de Sporting Cristal

César Luis Menotti, campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial del 78, es palabra más que autorizada y ahora como nuevo Director de Selecciones Nacionales, entre otras cosas aprovechó para cuestionar a sus colegas Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli, extécnicos de Sporting Cristal y que asimismo fracasaron al mando de la albiceleste.

Cabe recordar que Edgardo Bauza dirigió a Sporting Cristal la temporada 2004-2005 y se consagró subcampeón de la temporada 2004. Luego tomó la selección argentina el 2016-2017 pero fue destituido tras malos resultados por la nueva dirigencia de la AFA.

En esa coincidencia, Jorge Sampaoli también dirigió a Sporting Cristal el 2007 pero después de un paso efímero, también comandó la selección argentina el 2017-2018, y luego de una tormentosa clasificación, fracasó en el Mundial Rusia 2018.

César Luis Menotti tras buenas palabras para el actual técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dejó una frase picante sobre la elección del DT por parte de la AFA en Clarín: "Creo que si no están seguros hacen muy bien en tomarse su tiempo para elegir a un entrenador. Que debatan, que hablen, que se instruyan... No hay urgencia. Cuando había que decidir inmediatamente entre Bauza y Sampaoli, ahí sí me daba vergüenza pertenecer al fútbol argentino".