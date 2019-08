César Farías sobre dirigir a Bolivia: "Si no es para clasificar al Mundial, no me interesaría"

El extécnico de la selección venezolana, César Farías, ha sido vinculado con la posibilidad de dirigir a la selección de Bolivia, tras la salida de Eduardo Villegas, pero nego que haya algún acercamiento.

"Creo que mi llegada a Bolivia es mas especulación que otra cosa. A día de hoy, nadie me ha llamado", dijo César Farías a Deporte Total.

"Depende de las condiciones. Si hay condiciones correctas de trabajo, honorables y de una forma con una expectativa para clasificar a un mundial, lo consideraría seriamente. Si no es para clasificar a un mundial o para hacer un trabajo profundo que quede para las siguientes generaciones, no me interesaría", explicó.

Recordemos que César Farías fue técnico de The Strongest y en 2018 fue designado como entrenador interino de la selección de Bolivia hasta su repentina destitución previo a la Copa América 2019.

Por otro lado, César Farías no es el único técnico en carpeta para dirigir a la selección de Bolivia, el peruano Roberto Mosquera también ha entrado en el bolo para ser entrenador de la 'Verde'.