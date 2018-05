Cavani reveló razones de su enfrentamiento con Neymar

La llegada de Neymar para potenciar al equipo dio más de un problema al PSG. El brasileño tuvo una pelea con Edison Cavani, tras disputarse un penal en un partido. El delantero uruguayo dio detalles sobre lo ocurrido.

"Es cierto que hubo un problema con Neymar. Le dije que yo era el primero en querer que ganara distinciones, pero con la condición de que él pusiera primero los objetivos del grupo", dijo el futbolista a la emisora francesa RMC.

"Al final nos entendimos, mientras que los líderes del equipo tomaron una decisión y yo la respeté", añadió Edison Cavani.

"Soy un trabajador del fútbol, no soy una estrella. Si tengo compañeros en el equipo que pueden ganar distinciones personales, haré lo que pueda para ayudarles, pero siempre pondré los objetivos del equipo están por delante", aseguró Edison Cavani.

Lo defiende

Edison Cavani se puso en contra de los aficionados del PSG al pifear a Neymar. "Esos silbidos del público no fueron buenos. Yo me pongo en su lugar y no me hubiera gustado".