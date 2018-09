Carragher sobre Pogba: "No es tan bueno como cree que es"

El incidente ocurrido por Paul Pogba durante el entrenamiento del último miércoles, cuando el deportista le negó el saludo al entrenador José Mourinho luego de desconvocarlo del partido en la Carabo Cup y por arrebatarle la capitanía del Manchester United, ha generado algunos cuestionamientos en contra del futbolista francés.

Uno de sus detractores es James Lee Duncan Carragher, exdefensor del Liverpool, quien dijo que Paul Pogba "no es tan bueno como se cree que es".

"Si Mourinho se va, no verás un nuevo Pogba. No es tan bueno como cree que es. Su gran problema es su comprensión del juego. Puedes resumir sus actuaciones en sus últimos dos partidos. Un gran gol contra Young Boys, pero tuvo la culpa del gol del Wolves. Tendrás a los grandes clubes pujando por él, pero el Barcelona es el mejor candidato. Pogba juega para sí mismo, no es realmente un capitán. Ha dejado que su agente hable mal del club. Él no es un hombre", manifestó.

En otro momento, Carragher señaló que el futbolista francés no tiene la disciplina necesaria para jugar en el centro del campo de un equipo. "Mourinho nunca le quitó la capitanía a John Terry en el Chelsea. Creo que Jose tiene problemas al final de la temporada. Me quedaría con Mourinho antes que Pogba", agregó.