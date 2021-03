Boca Juniors se salvó de perder ante Independiente, en la Copa de la Liga Profesional, gracias al gol de Carlos Zambrano. El peruano firmó el empate a uno, pero más allá de su estreno goleador, antes del duelo, el jugador había reconocido que no atravesaba su mejor momento.

“Sé que me falta mucho más. Ya llevo un año, me siento muy cómodo en el grupo, en el equipo. El apoyo de mis compañeros siempre es positivo hacia mí. Sé que puedo dar mucho más, eso espero, y tratar de aportar mucho más al grupo”, contestó Zambrano para el canal de YouTube de Boca Juniors, luego de la consulta de si estaba en su mejor momento.

Por otro lado, el defensa de la selección peruana se refirió a los objetivos que tiene con Boca Juniors. “Ganar la Libertadores, sinceramente. Sé que hace muchos años no se gana, pero es algo que el club anhela mucho. Y tenemos a un paso el tricampeonato (en la liga)”, dijo el ‘León’.

Entre otros temas, Carlos Zambrano admitió que le costó la adaptación al fútbol argentino. “Me ha costado mucho. Nunca había jugado en Sudamérica. Es un poco más exigente. Todos los equipos te complican. No es que hoy vas a ganar 4-0 o 5-0. Es totalmente distinto. En Europa, no es tan intenso, no es tan cortado el fútbol”, contó.

Carlos Zambrano se unió a Boca Juniors a inicios del 2020. A estas alturas del año, el deportista de 31 años es habitual titular para el entrenador Miguel Ángel Russo. De seguro, el futbolista volverá a tener minutos este sábado 3 de abril, cuando su equipo se enfrente a Defensa y Justicia.