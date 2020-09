Boca Juniors se llevó una victoria de su visita al DIM por la cuarta jornada del grupo H de la Copa Libertadores, acercándose a los octavos de final del torneo. Eduardo Salvio marcó sobre la hora para el triunfo ‘Xeneize’, que se concretó también gracias a la solidez defensiva del cuadro azul y oro. Para eso colaboró Carlos Zambrano.

El zaguero peruano fue titular este jueves con el equipo comandado por Miguel Ángel Russo. Luego del agónico 1-0 de los suyos en Colombia, se mostró más que satisfecho.

“Fue un partido complicado, pero el equipo mostró carácter y personalidad. El DIM salió a buscar el triunfo sobre el final, pero por algo somos Boca, tenemos que salir a ganar todos los partidos. Necesitábamos esta victoria”, señaló el ‘León’ en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Cuando el equipo se mantiene con el cero atrás, habla bien de la defensa y de todo el grupo. El equipo defiende bien de adelante para atrás”, añadió. Tras arrancar en los dos desafíos que disputó Boca en el regreso de la Copa, el defensor nacional también celebra su buen estado a pesar del tiempo que estuvo sin competir.

“Sinceramente hasta el día de hoy me he sentido bien. No me agarró el virus todavía pero el entrenamiento fue exigente, duro. Me acostumbré a la exigencia del fútbol argentino, que es distinta al europeo. Vine a sumar. Hoy me tocó a mí y aprovecho las oportunidades”, valoró Zambrano, quien agarra ritmo competitivo para el inicio de las Eliminatorias.

El defensa viajaría a Lima para sumarse a la selección peruana después del próximo duelo de Boca por la Libertadores. Los ‘Xeneizes’ recibirán a Libertad en la Bombonera el próximo martes.

