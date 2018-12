Carlos Tevez y su mensaje a la Conmebol

Carlos Tevez disparó contra Confederación Sudamericana de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de los entrenamientos de Boca en Madrid. "Como dijo un amigo, los de la Conmebol son tres locos atrás de un escritorio, no entienden nada", dijo el 'Apache' quien tras conocer que las autoridades habían impedido en el aeropuerto de Barajas que un líder de la barra brava de Boca Juniors pase a España.

"Es importante el ejemplo que da España con las barras, mano dura. Una final se gana en todas partes, es importante que tengamos la cabeza bien puesta", indicó el referente más importante de Boca.

Tevez comentó que le parece raro enfrentar un clásico argentino a River Plate en Madrid. ."Es una sensación rara jugar una final de la Copa Libertadores en el Bernabéu. No estoy de acuerdo con que se juegue en el Bernabéu, salimos perdiendo los jugadores, nos sacaron la ilusión de dar la vuelta en el Monumental, y a los jugadores de River también", dijo."Que disculpen los seguidores, no es cosa de los jugadores. Es cosa de la Conmebol, es un partido de Libertadores y no piensa en los seguidores ni en los jugadores".

Por último, aseguró. "No hablé con ningún jugador de River pero no tengo ningún problema en hacerlo. Hoy lo importante es hablar del partido porque eso es lo más importante y lo que la gente quiere ver. Estoy orgulloso de ser jugador de Boca y de vestir esta camiseta", finalizó.