Carlos Tévez y su anécdota con el Chavo del 8 previo a su debut con Boca

A sus 34 años y luego de haber pasado por varios equipos importantes del mundo, Carlos Tévez es un libro con una infinidad de anécdotas que seguramente faltaría tiempo para contarlas todas. Sin embargo, el popular 'Apache' se dio tiempo para contar una en especial, cuando recién lo subieron a Boca Juniors, que estaba al mando del técnico multicampeón Carlos Bianchi y que tiene que ver con el Chavo del 8.

El hecho ocurrió en el baño del estadio Mario Alberto Kempes, cuando Carlos Tevez hizo su debut en Boca Juniors. "No sé si muchos lo saben, el día que debuté jugamos en Córdoba, en el Kempes. Carlos (Bianchi) no había dado el equipo, llegamos a la cancha, bajamos del micro y lo primero que hago es ir al baño. Estando parado, Carlos (Bianchi) se me pone al lado", comenzó la anécdota del delantero, que compartió ESPN.

Increíblemente, Carlos Tévez añadió al relato que hizo uno de los gestos que hicieron famoso al Chavo del 8: la famosa garrotera. "Yo hacía así (miraba de reojo) y lo veía a Carlos. Y viste que a uno se le va la mirada a veces. Y yo decía 'no mirés, no mirés'", siguió, entre risas. Y cerró: "En ese entonces Carlos me dice: "mirá que vas a jugar vos eh'. Ahí, hice la del Chavo", explicó ante la carcajada de los espectadores.

LEE ADEMÁS: