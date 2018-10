Carlos Tévez se confiesa: "No me gusta el fútbol"

El único jugador de la Superliga argentina que ha alcanzado una Copa Libertadores y una Champions League, Carlos Tévez, sorprendió con sus declaraciones al diario Clarín donde se sinceró con distintos tópicos relacionados al fútbol.

“No me gusta el fútbol”, señaló el delantero xeneize. “Si pasan Barcelona-Real Madrid y en otro canal hay un torneo de golf, miro golf. Nunca fui el fanático de mirar partidos. A mí me gusta jugar, tener la pelota entre los pies", agregó. "Te voy a ser sincero, la verdad a mí el fútbol nunca me ha apasionado tanto como para decir 'soy del Madrid o de equis equipo', claro que prefiero el Madrid pero si no gana no me afecta en lo más mínimo".

Acerca del técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, el 'Apache' aseguró que lo respeta porque "es un gran ídolo de River. Los campeonatos que ganó hablan por sí solos. Todo lo que se dice lo tiene bien ganado: Gallardo ha demostrado que es un gran técnico".

Finalmente, Tévez se refirió a una posible final con los 'Millonarios' en la Copa Libertadores:“No puedo pensar en eso porque sería faltarle el respeto a Palmeiras”, reconoció. “Para ganar la semifinal tenemos que estar al 100 por ciento porque se va a definir en los errores. Ganar la Libertadores con el club que amás es la mejor sensación que se puede tener como futbolista".

