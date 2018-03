Carlos Tévez quedó lesionado tras jugar pichanga con presos en la cárcel

Carlos Tévez vivió un momento insólito y que preocupa a Boca Juniors, pero no fue el único. Su hermano de Carlos Tévez se encuentra en prisión y fue a visitarlo, no sin antes jugarse una pichanga con los presos. No existen fotos ni videos del momento pero los testigos afirman que el ídolo de Boca jugó 20 minutos con los presos del móduo 3 de la cárcel de Bower.

Esta pichanga con los presos le salió caro y ahora tiene una lesión, que es un desgarro de grado dos en el sóleo derecho, algo que lo alejará hasta un mes de las canchas y es algo que incomoda a la dirigencia de Boca Juniors.

El medio encargado de soltar dicha información fue TNT Sports de Argentina a través del periodista Hernán Castillo y Emiliano Pinson de Fox Sports confirmó esta lesión de Carlos Tévez luego de jugarse una pichanga con presos.

