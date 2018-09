​Carlos Tévez hizo polémicas declaraciones que no le gustarán a Messi

Carlos Tévez recordó su convivencia con Lionel Messi cuando compartieron plantel en la selección de Argentina, 'el Apache' reveló cosas que poco se conocían del crack rosarino, que se mantiene como la máxima figura del Barcelona desde hace varias temporadas.

Tévez lo conoce bien

'A Lionel Messi no lo vi nunca en el gimnasio, no lo veía entrenando el parar la pelota o esos ejercicios. Messi lo hace natural. Es algo natural. Antes (Lío) no pateaba tiros libres ahora lo clava en ángulo y eso fue porque lo practicó', aseguró el delantero que juega sus últimos partidos como profesional en Argentina con los colores de Boca Juniors.

Carlos Tévez es uno de los pocos jugadores que ha tenido la suerte de compartir equipo con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, considerados los mejores de esta época en el mundo de la 'pelota'. 'Apache' defendió los colores albicelestes con 'la Pulga' y también fue 'diablo rojo' junto a CR7 en su periodo como atacante del Manchester United.

Otro que se refirió a Lionel Messi fue su extécnico Luis Enrique, el ahora seleccionador español afirmó que el argentino es el mejor del mundo. 'El premio al mejor jugador del mundo se lo daría a Messi, está un paso por delante de todos los demás. Otra cosa es si hablamos de títulos o de lo que han ganado', comentó en referencia a si considera al croata Luka Modric como el mejor del mundo en estos momentos.