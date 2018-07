Carlos Tevez habló de la eliminación Argentina en el Mundial

Carlos Tevez habló por primera vez de la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018. El 'Apache' en diálogo con ESPN FC expresó que la eliminación en los octavos de final resultó lógica.

"Terminó como todos pensábamos que iba a terminar. Nadie lo dice, pero cuando no hacés las cosas bien ni tenés las ideas claras, no podés llegar lejos. No tuvimos una idea clara de cómo íbamos a jugar el Mundial. Es difícil caerle a alguien, pero todo viene de la mano", comentó el delantero xeneize.

Ya a una larga distancia de ser el jugador del pueblo que alguna vez supo ser representando la camiseta de la Selección, Carlos Tevez opinó como un hincha más sobre qué se hizo mal y qué se puede hacer para mejorar.

En esa sintonía, fue consultado sobre cuál hacía sido el peor error que cometió Sampaoli en esta Selección. "No llevar a Martínez. Sí, para mi el gran error fue no llevar a Lautaro Martínez. Como dicen ustedes, este era un Mundial para que él empiece a tener ese roce y ese contacto en este tipo de torneos para que en un futuro ya sepa lo que es", expresó. Y cerró: "Lo iba a ver todos los partidos y metía de a dos o tres goles. Increíble. Yo no sé cómo no lo llevó".