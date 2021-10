Una victoria importante para el Real Madrid y con un Vinicius Junior destacable. La ‘Casa Blanca’ derrotó al Elche por 1-2 por LaLiga Santander; y, a pesar de ello, Carlo Ancelotti no se mostró totalmente alegre por el resultado y acusó que se debe al poco tiempo de descanso que hay entre cada duelo.

“Hemos sido muy prácticos. Con un partido cada dos días y medio no puedes jugar con intensidad y energía”, dijo en rueda de prensa el preparador, quien agregó que esta situación no es un problema solo para el Real Madrid “sino para todos los equipos”.

“Tienes que estar en bloque y buscar la oportunidad cuando llegue”, dijo el italiano que consideró el partido se descontroló para su equipo en los últimos minutos.

“Ha podido pasar de todo, no hemos manejado bien el partido. El partido nunca se acaba hasta el final. Con 2-0 y un jugador más nos hemos complicado, pero afortunadamente nos quedamos con tres puntos más”, argumentó.

Ancelotti explicó que Jovic no jugó por unas molestias en la rodilla y elogió la actuación de Mariano, del que destacó que “dio una asistencia, finalizó varias jugadas y estuvo comprometido”.

Carlo Ancelotti destacó el trabajo de Vinicius Jr.

El entrenador blanco destacó el buen momento goleador de Vinicius, pero rechazó cualquier protagonismo en la explosión del jugador. “Yo no he hecho nada, solo ponerlo y darle la oportunidad y la confianza que merece”, dijo Ancelotti, quien no quiso opinar sobre la ausencia del brasileño con su selección.

“Vinicius ahora tiene confianza, le sale todo bien y se está acostumbrando a jugar más por dentro”, explicó el técnico, quien dejó claro que Mariano sabe su rol en el equipo y que la principal referencia ofensiva del equipo sigue siendo Karim Benzema.