Capitán de Tigres y su verdad sobre por qué marcaron goles durante la protesta de Veracruz | VIDEO

Muchos clubes de la Liga MX rechazaron la actitud de los futbolistas de Tigres. El equipo felino anotó dos goles mientras los jugadores de Veracruz permanecían inmóviles en su campo como protesta ante su presidente por la falta de pagos, desatando una serie de críticas hacia el plantel del Tuca" Ferreti. Lo cual generó de inmediato la respuesta del capitán del equipo, Guido Pizarro.

El volante argentino reveló que ellos desde un comienzo siempre se mostraron solidarios con sus colegas.

“En la mañana nos dicen que no se van a presentar y quedamos a la espera de que dieran una declaración, no la hicieron y nosotros llegamos al partido, les mostramos el apoyo y se estipuló hacer la foto grupal y se iba a parar un minuto”

Sin embargo, dejó en claro que finalmente Veracruz decidió cambiar de planes a último momento.

"Después vienen y me piden que querían parar tres o cinco minutos, les digo que no tomo decisiones y me reúno con mi equipo, les decimos que nada más vamos a parar un minuto y empezamos a jugar”, agregó el argentino.

