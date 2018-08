Campeón del mundo con Alemania anunció su retiro a los 33 años

La selección de Alemania sufrió hace poco tiempo la baja de Mesut zil, quien anunció su retiro del elenco teutón debido a unos actos de racismo en su contra.

Otro jugador que ha seguido el mismo camino es Mario Gómez, quien este domingo anunció a través de su cuenta de Facebook que no jugará más para la selección dirigida por Joachim Löw: "Mi tiempo en el equipo nacional no fue siempre fácil en términos deportivos, no siempre exitoso. Pero siempre maravilloso", afirmó el delantero.

Además, agregó que "Es hora de hacer hueco y dar la oportunidad a muchos jóvenes de gran talento de que cumplan sus sueños, probarse a sí mismo, reunir experiencias y alcanzar lo mejor para Alemania".

Sin embargo, no fue una renuncia definitiva pues aún existe una posibilidad de retornar a la selección: "Sólo si el entrenador en dos años, para la Eurocopa, ve la necesidad por razones improbables y yo aún me siento en forma de poder ayudar, estaré por supuesto listo", finalizó el delantero teutón de 33 años, que fue titular en el Mundial de Brasil 2014.

