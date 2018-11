Campeón con Brasil revela que en el colegio reprobó el curso de arte

Para nadie es un secreto que una de las maneras de salir de la pobreza en Brasil es jugando fútbol y una de esa personas fue Richarlison, quien le dedicó muchas horas de prácticas para destacar sobre sus demás compañeros. Sin embargo, ese mismo empeño, el volante de la selección de brasil, no lo ponía en el colegio.

En la última rueda de prensa realizada en por la selección de la 'canarinha', previo al duelo entre Brasil e Inglaterra, el futbolista del Everton confesó que era muy malo en el colegio, pues reprobó el curso de arte, donde incluso su tío era el profesor.

"Para que ustedes tengan una idea, tuve un año en que reprobé el curso de arte, lo peor es que el profesor era mi tío, yo creía que por ser de la familia él no me iba a jalar, pero no hubo manera, tuve que hacer aquel curso nuevamente. Yo solo pensaba en el fútbol", confesó.