Los aficionados peruanos del fútbol no tendrán que hacer sacrificios extremos vivir la emoción de Qatar 2022, pero deberán ser prevenidos para que evitar que los partidos del próximo Mundial se crucen con sus labores diarias.

La FIFA desveló este miércoles el calendario oficial de la competición, con cuatro partidos de la fase de grupos por día y la final programada para el 18 de diciembre, día de la fiesta nacional de Qatar, ante 80 mil espectadores en el Lusail Stadium.

Los partidos de la fase de grupos se disputarán a las 05:00 a.m., 8:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m. (hora peruana), mientras que los duelos de eliminación directa serán a las 10:00 a.m. y a las 2:00 de la tarde.

La selección de Qatar abrirá el Mundial que se celebrará en su país el 21 de noviembre de 2022. Según el calendario hecho público, el partido inaugural se jugará a las 13:00 horas locales (5:00 a.m. en el Perú) en el estadio Al Bayt, y la final se jugará a las 18:00 horas locales (10:00 a.m. en el Perú) en el estadio Lusail.

El encuentro por el tercer puesto se disputará el 17 de diciembre en el estadio Internacional Khalifa. Las semifinales serán el 13 y el 14 de diciembre en los campos que albergarán tanto la inauguración como la final.

La fase de grupos, que celebrará encuentros en los ocho recintos previstos por Qatar para el campeonato, se prolongará del 21 de noviembre al 2 de diciembre; para dar paso a los octavos de final del 3 al 6 de diciembre.

El estadio y el horario de los partidos de la fase de grupos se decidirán tras la celebración del sorteo final, previsto para después de los partidos clasificatorios de marzo de 2022. Una vez conocidos los emparejamientos se valorará la posibilidad de asignar los mejores horarios dependiendo de las audiencias televisivas y también para los aficionados desplazados hasta Catar, en función del estadio idóneo.

Qatar 2022 | Horarios de la fase de grupos por país:

Argentina: 07.00, 10.00, 12.00, 13.00 y 16.00 horas.

Colombia: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 horas.

México: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 horas.

Perú: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 horas.

Brasil: 07.00, 10.00, 12.00, 13.00 y 16.00 horas.

