Bundesliga se despide de Claudio Pizarro: "El fin de una era"

Nadie puede negar la exitosa carrera que tuvo Claudio Pizarro en la Bundesliga, donde jugó por más de 19 temporadas, desde que llegó en en 1999 al Werder Bremen con 20 años. Por ello, la cuenta oficial del torneo alemán le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

Hoy culminó la Bundesliga, donde nuestro compatriota fue titular en la derrota por 4-1 ante Wolfsburg, y aún que el destino de Pizarro es incierta hasta ahora, la cuenta oficial de la Bundesliga lo despidió con unas lindas palabras, además de una pequeña estadística, donde resaltan todo los cubles donde jugó, los goles que hizo y títulos que ganó.

The end of an era @pizarrinha pic.twitter.com/0xhQxlsO00

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 12 de mayo de 2018