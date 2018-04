Buffon sobre el árbitro Michael Oliver: "No es un hombre, es un animal"

El portero y capitán de la Juventus, Gianluigi Buffon, sigue sin digerir su bronca por la eliminación de su escuadra de la Champions League a manos del Real Madrid. Pero, sobre todo, por el polémico penal que el árbitro inglés Michael Oliver le concedió al conjunto español en el último minuto, decisión que derivó en el gol de Cristiano Ronaldo que dejó fuera de competencia a los de Turín.

Visiblemente enojado, 'Gigi' disparó a diestra y siniestra contra Michael Oliver, quien además lo expulsó por haberle reclamado airadamente el penal que cobró a favor del Real Madrid.

"Estaba muy cerca del árbitro. Si tienes el cinismo de conceder un penal así en el minuto 93 no eres un hombre, eres un animal. El colegiado estaba sobrepasado y encima me saca la roja. El árbitro no puede tener el cinismo de destruir el sueño de un equipo con una jugada tan dudosa y después que en el partido de ida nos birlaron un penal muy parecido", dijo el capitán de la 'Juve'.

"Quiso ser protagonista por vanidad o porque no tiene la personalidad adecuada, un ser humano normal no echaría a un equipo con un penalti así. Significa que en el lugar del corazón tienes un cubo de basura. Entonces, mejor que se quede en las gradas comiendo papas fritas en vez de arruinar una hazaña épica”, añadió el considerado mejor arquero del mundo.

Por otro lado, al ser consultado si el de esta temporada sería la última Champions League que dispute, Gianluigi Buffon admitió que era altamente posible que así sea. “¿Que si este fue mi último partido de Champions? Ya veremos. Pero es muy probable que si", apuntó.