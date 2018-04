Buffón al árbitro:"Si no tienes coraje, quédate en la tribuna"

Tras ser expulsado por su calenturado reclamo al juez del encuentro entre Real Madrid y Juventus, el golero Gianluigi Buffon continuó con su bronca.

'Gigi', luego de terminado el encuentro, en la zona mixta arremetió contra Michael Oliver, quien lo echó luego de encararlo por la falta de Benatia sobre Lucas Vásquez.

"El entorno se comió al árbitro, que no tuvo el coraje para no cobrar el penal. Si no tiene coraje, que se quede en la tribuna", apuntó Buffon a Fox Sports.

