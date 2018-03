Brutal patada en el fútbol argentino se vuelve viral [VIDEO]

Esta semana no fue ningún deporte de contacto el que dejó una imagen impactante. Esta vez fue el fútbol, el que regaló una acción que se ha viralizado. Fue en la segunda división de Argentina donde se observó una salvaje patada, que le pudo costar muy caro al jugador agredido.

Casi le saca la cabeza

La acción se dio en el duelo entre Los Andes y Brown de Adrogué, por la jornada 20 del ascenso argentino. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que Martín Minadevino, volante de Brown de Adrogué, le propinó una brutal patada voladora en la cara a Gustavo Turraca, mediocampista de Los Andes.

Martín Minadevino no midió su fuerza en la acción y entró con la 'plancha' por delante a su rival, que en ese momento se había agachado levemente para controlar el balón. El resultado fue que Gustavo Turraca acabó con los tapone en la cara y Minavedino expulsado, a pesar de sus airadas protesta, que no evitaron que no termine el encuentro.

Ni bien se suscitó la acción Gustavo Turraca, tuvo que ser atendido inmediatamente por el cuerpo médico de Los Andes, quienes pararon la hemorragia de sangre que le brotaba del cuello. Luego del partido Turraca mostró las consecuencias del espectacular gol, que le dejó un corte que va desde el cuello hasta parte de su mejilla y oreja. A pesar de esta acción el volante de Los Andes, continuó jugando hasta los 49'.

