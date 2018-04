Bronca en Barcelona: Messi y Valverde discutieron por la eliminación [VIDEO]

La dura e histórica eliminación de Barcelona a manos de la Roma tras la goleada sufrida por 3 a 0 ha traído fuertes repercusiones. Según informa el programa 'El Chiringuito', Lionel Messi y Ernesto Valverde tuvieron un fuerte altercado.

"Messi discutió con su entrenador, Piqué se puso del lado de Messi", indicó Josep Pedrerol, periodista del programa 'El Chiringuito' según información de Ignacio Miguelez. "Lionel Messi tuvo una aireada bronca, delante de todos los compañeros, incluso algunos se ponían de su parte como Piqué, contra Ernesto Valverde".

"Lionel Messi le echa en cara el planteamiento. Ernesto Valverde reconoce que se ha equivocado pero aún así Leo Messi insiste en hacerle ver en que no lo entiende. No entendían cómo en cuartos de final no es capaz de mover fichas en el partido", señaló el periodista español sobre la discusión entre ambos tras la eliminación de Barcelona.

Ahora Barcelona deberá recuperarse, pues tiene por delante la final de la Copa del Rey y prácticamente está a unas jornadas de obtener el título de La Liga Santander tras los 11 puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid y 15 sobre el Real Madrid.

