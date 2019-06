Brasil vs. Venezuela EN VIVO | ¿Dónde y cómo ver el partido por el Grupo A de la Copa América?

Brasil vs. Venezuela EN VIVO | Los anfitriones juegan su segundo partido en la Copa América 2019. Este martes, enfrentan a la 'Vinotinto' y buscarán un triunfo para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo.

► Brasil vs. Venezuela EN VIVO vía Directv Sports y América Televisión por la Copa América 2019



Brasil vs. Venezuela | Horarios del partido

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

2:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania (19 de junio)

En busca de asegurar su pase a cuartos de final en forma anticipada de una Copa América 2019 al que el público le está dando la espalda, Brasil llega a Salvador para enfrentar este martes a Venezuela y con la ilusión de ser arropado por el 'torcedor' bahiano.

El equipo de Tite, que venció 3-0 en su debut en el Grupo A a Bolivia en Sao Paulo, chocará contra una selección vinotinto que rescató un empate sin goles ante Perú y no se amilana ante los pergaminos de su rival.

El Grupo A es liderado por Brasil con tres puntos, seguido de Perú y Venezuela con uno cada uno y Bolivia sin puntos.

Brasil vs. Venezuela | Guía de canales

Perú: América Televisión, DIRECTV Play Deportes, América TVGO, DIRECTV Sports Peru

Brasil: GloboEsporte.com, SporTV Play, SporTV, Globo

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina

Chile: TVN, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, CDF HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol HD2

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

Japón: DAZN

México: Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, TDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

España: DAZN Spain

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay, vera+, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Venevision, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela