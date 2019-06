​Brasil vs. Paraguay | Larissa Riquelme reaparece y se defiende de las críticas

Larissa Riquelme reapareció previo al partidazo entre Brasil vs. Paraguay por los cuartos de final en la Copa América 2019. La 'Novia del Mundial' aprovechó para defenderse de las críticas sobre su presencia cada vez que juegan los 'guaranís'.

Larissa se defiende

'Yo no veo como algo feo que una mujer vaya a una cancha y la gente admire su belleza. No lo veo de esa manera. Lo que me da fea imagen es gente gritándose, insultándose, peleándose en un estadio o drogándose dentro de un campo de fútbol. Para mí eso es más dañino. La mujer va y disfruta del fútbol, y a parte derrocha belleza en todos los sentidos', declaró Larissa para EFE.

Larissa Riquelme, torcedora símbolo do Paraguai, fala sobre o confronto com o Brasil hoje! #CopaAmericaNaGazeta pic.twitter.com/3DXIThiw7k — Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) 27 de junio de 2019

La selección brasileña se jugará este jueves el pase a las semifinales de la Copa América 2019 ante una Paraguay que intentará aprovechar la importante baja del sancionado Casemiro, que será sustituido por Allan y no por Fernandinho como se esperaba.

El equipo dirigido por el técnico Tite viene de menos a más en la competición y confía en mantener en el Arena do Gremio de Porto Alegre el ritmo avasallador con el castigó 5-0 a la selección peruana. En las estadísticas Paraguay ha sido el verdugo de Brasil las dos últimas veces que se han cruzado en una eliminatoria de Copa América, en Argentina 2011 y Chile 2015. Las dos curiosamente en cuartos de final y resueltas de la misma forma, en los penaltis.

