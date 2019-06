Brasil - Paraguay EN VIVO: guía de canales y horarios en el mundo para ver el partido por los cuartos de la Copa América

SEGUIR EN VIVO Brasil vs. Paraguay | Las selecciones de Brasil vs. Paraguay se verán las caras en una de las llaves de cuartos de final de la Copa América 2019. La 'Canarinha' y los guaraníes esperaron el desenlace del Grupo C para confirmar que serán rivales.

Brasil vs. Paraguay: fecha, horarios y canales

El empate a uno producido entre Ecuador y Japón determinó que Paraguay, con apenas dos puntos, sea el segundo mejor tercero de los grupos de la Copa América. Y ahora, tendrá el duro reto de enfrentar a la selección anfitriona.

Brasil vs. Paraguay: horarios del partido

México - 19:30 horas

Ecuador - 19:30 horas

Perú - 19:30 horas

Colombia - 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia - 20:30 horas

Chile - 20:30 horas

Paraguay - 20:30 horas

Argentina - 21:30 horas

Uruguay - 21:30 horas

España - 02:30 horas (viernes 28 de junio)

El choque entre Brasil vs. Paraguay está pactado para el jueves 27 de junio, en el Arena do Gremio de Porto Alegre, desde las 19:30 horas (hora peruana). Los canales encargados de la transmisión son DirecTV Sports, América TV, Tigo Sports y SporTV.

Brasil ocupó el primer lugar del Grupo A, gracias a su victoria por 3-0 sobre Bolivia, el empate sin goles ante Venezuela y la goleada por 5-0 a costa de Perú. Con esos resultados, el elenco que comanda Tite obtuvo 7 puntos.

En lo que viene siendo una discreta campaña hasta el momento, Paraguay empató 2-2 con Qatar, igualó 1-1 con Argentina y perdió 1-0 ante Colombia. La 'Albirroja' terminó el Grupo B con dos puntos.

