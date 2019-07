Brasil vs. Argentina | Medio argentino se burla de Cafú tras polémicas declaraciones | FOTO

Se enciende la polémica en la previa al duelo entre la selección de Brasil y Argentina, que protagonizarán la primera semifinal de la Copa América 2019.

Todo surgió a raíz de unas polémicas declaraciones de Cafú, ex capitán del 'Scratch': "Ganaremos a Argentina, no va a ser fácil, pero ganaremos. También seremos campeones, no tengo dudas. Brasil está bien dentro de la cancha, ya no depende exclusivamente de Neymar, todos quieren escribir su historia en el equipo", afirmó Cafú a los medios, declaraciones que no cayeron nada bien para la prensa argentina.

Por ello, el medio 'TyC Sports' decidió responderle a Cafú con una publicación que encienda la previa: "¡Grande, Cafú! Felicitaciones por la obtención de la Copa América Brasil 2019", en son de burla por sus declaraciones.

De otro lado, Cafú habló sobre el duelo entre Perú y Chile: "Son dos equipos que nadie elegía como finalistas y que nadie imaginaba que podían llegar a donde llegaron. Perú, por ejemplo, después que perdió 5-0 ante Brasil, muchos consideraron que ya estaba fuera de la disputa, pero eliminó a Uruguay jugando sin miedo. Ambos equipos buscan el gol. No hay favorito", añadió el histórico defensor brasileño.

Más noticias en otros medios

Buen precedente: la vez que Scaloni marcó en un Argentina-Brasil y eliminó al 'Scratch' [VIDEO]

¡Se paraliza Sudamérica y el mundo! Argentina vs. Brasil por semifinales de la Copa América 2019