Alejandro Fantino pide "romper a patadas" a Everton en partido por la Copa América 2019 | VIDEO

El Brasil vs. Argentina se empezará a vivir desde las 19:30 horas de Perú en vivo y en directo desde el bocon.pe, pero en Argentina el partido por las semis de la Copa América 2019 lo empezarán a jugar desde hace algunos días.

En especial la prensa especializada de Argentina. Uno ejemplo de ellos es el periodista Alejandro Fantino de Radio La Red, quien en su último programa pidió de manera enloquecida "romper" y "dar una patada en la yugular" al habilidoso extremo de la selección de Brasil, Everton.

"(A Everton) Hay que romperlo eh. Hay que sacarlo. Mira el negro Advíncula a ese Everton y casi lo saca de la cancha, perdón que sea tan horrendamente bilardista. No lastimarlo, romperlo es, meterle una patada en la yugular", expresó un alterado Alejandro Fantino en el programa de Radio La Red.

"La noche anterior hay que ir a la habitación de Foyth y enseñarle por dónde pasa la yugular y decirle que le apunte ahí", agregó.

VER: (Minuto 32:10 en adelante)

Brasil vs. Argentina: horarios par VER el partido en todo el mundo:

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

02:30 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

Brasil vs. Argentina: guía de canales para VER GRATIS el partido

Argentina TyC Sports Argentina , DIRECTV Play Deportes , Canal 7 TV Publica , TyC Sports Play , DIRECTV Sports Argentina



Australia beIN Sports 1 , Kayo Sports , beIN Sports Connect

Bolivia Bolivia TV , Tigo Sports Bolivia

Brasil Globo , SporTV , SporTV Play , GloboEsporte.com



Canadá TSN GO , TSN3

Chile DIRECTV Sports Chile , TVN , DIRECTV Play Deportes , CDF HD , Canal 13

Colombia Caracol TV , DIRECTV Sports Colombia , Caracol Play , DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD , Repretel En Vivo

Dinamarca TV3 Sport , Viaplay Dinamarca

República Dominicana SportsMax , Sky HD , SportsMax App

Ecuador DIRECTV Play Deportes , Canal del Fútbol , Teleamazonas , DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador TCS GO , Canal 4 El Salvador , Sky HD

Francia beIN Sports 1 , beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD , Chapin TV , TeleOnce Guatemala

Honduras Tigo Sports Honduras , Sky HD

Internacional Bet365

Italia DAZN

Mexico Blue To Go Video Everywhere , UnivisionTDN , Sky HD

Nicaragua Cielo hd

Panamá TVMax 9 , Sky HD , RPC Canal 4

Paraguay Tigo Sports Paraguay , RPC

Perú DIRECTV Play Deportes , América Televisión , América TVGO , DIRECTV Sports Perú



Puerto Rico SportsMax , SportsMax App , DIRECTV Sports Puerto Rico

España DAZN España

Reino Unido Premier Sports 1 , Premier Player HD

Estados Unidos Globo TV Internacional , aplicación extra NBC Sports Live , ESPN + , Telemundo Deportes En Vivo , Telemundo

Uruguay DIRECTV Play Deportes , vera + , DIRECTV Sports Uruguay , TCC

Venezuela DIRECTV Play Deportes , DIRECTV Sports Venezuela , TVes , Venevision

¿Cómo llegó Argentina a las semis de la Copa América 2019?

La selección de Argentina de Lionel Messi inició su participación en la Copa América 2019 con la caída ante Colombia por 2-0. Esto generó serias dudas sobre el elenco de Scaloni, que en su segundo partido igualó ante Paraguay y recién en el último partido pudo vencer a Qatar para asegurar su presencia en cuartos de final. En esta instancia dejó en el camino a Venezuela tras vencer en los 90 minutos con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero.

