Bombazo: Liverpool hace oficial su primer refuerzo [VIDEO]

La temporada 2017/18 ya se cerró para el Liverpool de Jürgen Klopp y de manera inmediata han empezado a pensar en la que viene. Por ello, los 'Reds' han hecho oficial el fichaje de su primer refuerzo, un jugador que ni siquiera sonaba para llegar a Anfield.

Liverpool ha hecho oficial el fichaje de Fabinho para la siguiente temporada por 50 millones de euros por 5 años. En sus primeras palabras como jugador 'Red', el brasileño afirmó: "Esto es algo que siempre he querido. Este equipo gigante. La infraestructura del club luce espectacular. Un club de este tamaño que me busque para ficharme, no hay mucho para pensar", afirmó.

Con esto, alimentan los rumores de una posible salida de Emre Can del club, pues el jugador ha perdido espacio en el equipo titular y Fabinho apunta a estar dentro del 11 inicial de Jürgen Klopp para la próxima temporada. De momento, los 3 volantes titulares son James Milner, Jordan Henderson y Oxlade Chamberlain.

