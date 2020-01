Bolivia vs. Brasil: Henry Vaca se luce con genial asistencia ante el ‘Scratch’ [VIDEO]

Henry Vaca se lució con genial asistencia en el duelo entre Bolivia vs. Brasil por el Preolimpico Colombia 2020. El exjugador de Universitario de Deportes asumió la conducción del ataque altiplánico y no defraudó, dejó mano a mano a Víctor Ábrego y este no perdonó ante la portería del ‘Scratch’.

Se jugaban 20 minutos del primer tiempo y las cosas pintaban más que verdes para Bolivia, Brasil iba 2-0 adelante en el marcador pero apareció Henry Vaca con una genialidad para dejar de cara al gol a su compañero en ataque, quien no perdonó colocando el 2-1 en el score.

Assistência de Henry Vaca e gol de Victor Abrego: Brasil 2x1 Bolívia pic.twitter.com/0vohN5aIWq — Goleada Info (@goleada_info) January 29, 2020

Bolivia llegó a este juego con tres unidades, compartiendo el segundo lugar del Grupo B con Paraguay, que descansa esta jornada. La próxima fecha se topará con la selección peruana en un duelo de vida o muerte, pensando en el hexagonal final, para ambas escuadras.

Perú vs. Uruguay | Pacheco casi marca golazo con misil de larga distancia | VIDEO

La selección brasileña lidera el Grupo B con seis puntos, producto de dos victorias contra la selección peruana (1-0) y Uruguay (3-1). Antony, del Sao Paulo, Paulinho, del Bayer Leverkusen, y Bruno Guimaraes, del Atlético Paranaense, son los jugadores claves en la ‘canarinha’.

También te puede interesar