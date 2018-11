Boca vs. River: Marcelo Gallardo no se guarda nada y habla de sanción

Mientras todo el mundo espera el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo rompió su silencio y habló de todo en una conferencia de prensa. El 'Muñeco' explicó su polémico 'balconazo' tras el empate 2-2, que dejó a River Plate con la oportunidad de dar la vuelta ante Boca Juniors con su estadio repleto de hinchas este 24 de noviembre.

"No fue una explosión de felicidad, fue una especie de desahogo por lo que había vivido viendo al equipo. Primero que nada fue una expresión de sentir que River Plate había respondido de buena manera en una cancha siempre complicada, siempre difícil y en una final. Tenía una sensación muy linda de lo que había visto", declaró Marcelo Gallardo.

Sanción es exagerada

Como era de esperarse, Marcelo Gallardo también habló sobre la suspensión que le prohibió estar en la Bombonera y conformarse con ver el partido de ida de la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental. El 'Muñeco' no se guardó nada y tildó de exagerada el decisión de la Conmebol de no permitirle ver el partido en la zona técnica de la cancha de Boca Juniors.

"Fue con angustia porque yo había dicho que me parecía muy injusto, muy exagerado. Muchos del ambiente del fútbol se han enunciado a favor de la exageración de este fallo. Transgrediste una norma y cumplís una sanción. A partir de ahí, que me prohiban acompañar a mi equipo y no estar con ellos fue exagerado", concluyó el técnico millonario, que confía es ganar el partido de vuelta de la gran final de la Copa Libertadores.

