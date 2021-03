Carlos Tévez es una de las dudas que tiene Miguel Ángel Russo para el Boca vs River de este domingo. El ‘Apache’ corrió este sábado de un lado a otro de la cancha exigiendo a su tobillo derecho, el mismo en el que sufrió un esguince el jueves. Así, en caso llegue a jugar pasaría algo que vivió Diego Maradona en Italia 90.

Diego Armando Maradona luego de un patadón que sufrió ante Rumania en fase de grupos de Italia 90 jugó todos los partidos con el tobillo hinchado. Lo mismo viviría Carlos Tévez este domingo en el Boca vs. River.

“Yo tenía el tobillo así de grande... Entonces el doctor (Raúl) Madero me va a infiltrar, pero la aguja no me entraba, ¡rebotaba! Y sí, si tenía una bola negra, el tobillo no se me veía directamente. Pero igual yo le dije ‘doctor, dele, dele, dele, que yo me la banco’. Entonces agarro la toalla, me la pongo en la boca para morder y soportar el dolor y le vuelvo a decir ‘doctor, yo quiero jugar... Yo había bajado del micro rengueando, casi que no podía estar parado, no podía apoyar. Directamente le pedí a la aguja y ¡plaf!, le pegué un golpe y me la puse yo... El doctor Madero me dice ‘vos estás loco’ y yo le dije ‘yo no estoy loco, yo quiero jugar’. Eso sí, ¡me dolió como la puta que lo re parió! Después me volvió a doler, sí, pero ya estaba adentro de la cancha, con Brasil, y no me iba a ir ni si venía Pelé”, contó Diego Maradona tiempo atrás.

El tobillo hinchado de Maradona en Italia 90.

Carlos Tévez hoy tiene el tobillo derecho hinchado, tal cual como le pasó a Diego Maradona. Hay dolor pero también ganas de jugar ante River. “Si Maradona jugó con el tobillo como jugó, Tévez puede jugar”, aseguraron desde Boca Juniors según el diario Olé. ¿Se repetirá la historia?

