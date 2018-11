Boca se niega a jugar la final ante River tras reunión en la Conmebol

Hoy por la mañana los presidentes de Boca Juniors, Daniel Angelici, y River Plate, Rodolfo D'Onofrio, mantuvieron una reunión con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre la reprogración de la final de vuelta de la Copa Libertadores. Sin embargo, tras varias horas de conversación no todos quedaron satisfecho en dicha reunión.

El presidente del cuadro 'xeneize', a su salida de la instalación de máximo ente deportivo de Sudamérica, aseguró que por la mente del conjunto boquense no está la opción de jugar dicho encuentro y que, además, le indignó que se le haya puesto fecha al denominado 'Final del Mundo.

No queremos saber nada del partido. No lo aceptamos y no estamos de acuerdo con que se haya puesto una fecha", señaló Angelici tras la reunión que sostuvo en la Conmebol.

"No tenemos la cabeza en jugar otra final. Boca va a agotar todas las instancias administrativas que tenga y después va a ir al TAS. Estoy conforme con la reunión y con las palabras del presidente de la Conmebol, pero no estoy conforme con que hayan puesto una fecha", sentenció.