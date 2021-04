Este miércoles, Ramon Ábila fue presentado por todo lo alto en Minnesota United de la Major League Soccer (MLS). Enseguida, el delantero entrenó con sus nuevos compañeros y también participó de una presentación virtual. En esa conferencia de prensa, el jugador dejó unas frases sobre su salida de Boca Juniors que, desde ya, generan polémica.

El periodista encargado de la ceremonia mencionó a ‘Wanchope’ sobre si su “intención era salir de Boca”. Entonces, el goleador argentino respondió rápido sin pelos en la lengua: “No era mi intención salir de Boca”, aseguró el ex Huracán.

El asuntó no terminó ahí, pues Ábila dejó entrever que detrás de su marcha hubo aspectos que escaparon de sus manos y apuraron su partida. “Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz, no hay apuro por eso”, confesó.

Welcome 𝗪𝗮𝗻𝗰𝗵𝗼𝗽𝗲 🇦🇷 pic.twitter.com/Ekf1SOYurn — Minnesota United FC (@MNUFC) April 7, 2021

Es más, el atacante desveló que manejaba alternativas para cambiar de institución. Pero, como se sentía bien en Boca Juniors, prefirió declinar de aquellas posibilidades. “Tuve opciones, no me sedujeron”, expresó.

Luego, el ‘9’ prefirió quedarse con los mejores momentos desde que arribó a tienda boquense en el 2017. El futbolista de 31 años expresó que ha sido “un privilegio” vestir la casaquilla de una institución grande.

“Ser el 9 de Boca es lo mejor del mundo, no me molestaba ni sentía presión, me gustaba y encantaba, lo disfruté muchísimo. Es un privilegio y lo que he logrado trataré de ponerlo al servicio de este equipo”, comentó en la rueda de prensa.

‘Wanchope’ Ábila levantó cuatro trofeos locales con Boca Juniors. Previamente, el delantero obtuvo dos campeonatos con Huracán. Además, con Cruzeiro en Brasil (en su primera experiencia en el exterior) también consiguió otro título.