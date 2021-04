Un gol de Carlos Tevez puso en ventaja a Boca Junios contra Santos este martes en La Bombonera, donde el ‘Xeneize’ fue local por la segunda jornada del grupo C de la Copa Libertadores 2021.

Lisandro López pivoteó tras un córner a favor del cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo y el ‘Apache’ apareció para añadir el balón a las redes, sorprendiendo en área del ‘Peixe’ cuando el reloj marcaba 47 minutos.

Si se mantiene el resultado, Boca Juniors sumará seis unidades y seguirá al mando del grupo C de la Copa Libertadores, en el que debutó con triunfo sobre The Strongest. Santos acumularía dos caídas consecutivas si no logra reaccionar en Buenos Aires.