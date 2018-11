El día que Luis Miguel se 'infiltró' en La Bombonera y se enamoró de Boca Juniors

Luis Miguel ha relanzado su carrera gracias a la exitosa serie que se lanzó el pasado mes de abril. Muchos conocieron su lado más íntimo, pero no se sabía que en el año 1988 el cantante vivió en carne propia cómo se vive el fútbol en Argentina.

El cantante mexicano, con 18 años, fue a ver un partido de Boca Juniors en La Bombonera, gracias a Matías Mc Cluskey, quien fue su productor artístico.

"Siempre fue un tipo muy divertido, picarón. Le gustaba la adrenalina y le encantaban todos los eventos multitudinarios. Conseguimos unas entradas para la platea alta y, aunque él no era ningún fanático del fútbol, ni lo dudó. Le encantó la idea de ir", contó Matías Mc Cluskey al diario Olé.

Pese a ser muy joven, Luis Miguel ya gozaba de mucha popularidad, por lo que tuvo que llegar a La Bombonera disfrazado.

"Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía. Era irreconocible", reveló.

Fue dentro del estadio cuando Luis Miguel quedó sorprendido con la hinchada de Boca Juniors y se quedó admirando cómo cantaban los aficionados para alentar a su equipo.

"En un gol de Boca, típico de la cancha, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. Luismi no entendía nada, se cagaba de risa y me dijo: ‘si supiera que me está abrazando a mí...’ Y después se clavó un Paty y una Coca, espectacular".

Luego de esto, Luis Miguel pidió volver a La Bombonera en una nueva visita a Buenos Aires. En esa oportunidad, el cantante se compró una gorra de Boca Juniors y así entró al estadio.

