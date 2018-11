Boca Juniors vs. River Plate y otros clásicos que se jugarán en Sudamérica

Tras conocerse que la final de la Copa Libertadores 2018 será nada menos que Boca Juniors vs. River Plate, hay otros clásicos importantísimos que también se jugarán en Sudamérica dentro de las próximas dos semanas.

Así como River Plate y Boca Juniors, hay otros clubes con historia que también se medirán en sus respectivas ligas. Estos clásicos son: Sao Paulo vs. Corinthians (Brasil), Alianza Lima vs. Universitario (Perú), Olimpia vs. Cerro Porteño (Paraguay).

River Plate vs. Boca Juniors

El superclásico del fútbol argentino será llevado nada menos que la finalísima de la Copa Libertadores en su edición 2018. Tanto River Plate como Boca Juniors jugarán duelos de ida y vuelta para determinar al campeón continental, en fechas que aún están por confirmarse, aunque lo más probable es que se jueguen el 7 de noviembre (La Bombonera) y 28 de noviembre (estadio Monumental de Núñez).

En la Superliga Argentina el 'Xeneize' marcha noveno en la tabla con 15 puntos, mientras que el 'Millonario' se encuentra en la casilla siete con 16 unidades. Cabe resaltar que será la primera vez que ambos choquen en una final de Libertadores, en toda su historia.

Con un repunte interesante de Universitario y con la necesidad imperante de Alianza Lima por hacerse de los tres puntos en casa, los 'compadres' llegan al clásico del fútbol peruano con la moral al tope. Los blanquiazules contarán con el apoyo incondicional de su gente en el estadio de Matute, mientras que la 'U' apoyado en su racha de cinco partidos ganados en seis fechas disputadas, querrán dar el golpe de visita y así apuntarse como firme candidato al Torneo Clausura. Además, este partido para los merengues podría significar la liberación absoluta de la zona de descenso. El duelo será este sábado 03 de noviembre desde las 8:00 pm en el estadio de Matute.

Olimpia vs. Cerro Porteño

Este será un partido por la punta del Torneo Clausura 2018 de Paraguay. El conjunto de Olimpia, líder del campeonato y encabezado por el veterano Roque Santa Cruz querrá ampliar su ventaja de 7 puntos sobre Cerro Porteño, segundo con 31 unidades. El excompañero de Claudio Pizarro llega con la mecha prendida luego de marcar un 'póker' ante Deportivo Capiatá en la fecha 16 del Clausura paraguayo. La contienda guaraníe esta pactada para el próxomo 04 de noviembre desde las 3:00 pm (hora peruana) en el estadio Defensores del Chaco.

Sao Paulo vs. Corinthians

En el 'Clásico Majestuoso' Sao Paulo, dirigido por Diego Aguirre necesita de un triunfo ante Corinthians para no perderle el paso al líder del Brasileirao, Palmeiras, que está primero con 63 puntos. Por su parte, el 'Timao', exequipo de Paolo Guerrero marcha en el puesto 11 de la clasificación y pugnará por un buen resultado para asegurar su presencia en un torneo internacional. El partido se jugará el siguiente 10 de noviembre en el Arena do Corinthians.

