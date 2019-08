Boca Juniors vs. Liga de Quito | De Rossi soltó insólita broma cuando le preguntaron por Riquelme | VIDEO

Daniele De Rossi llegó hace unas semanas a Argentina para ponerse la camiseta de Boca Juniors y así cumplir uno de sus más grandes sueños antes de colgar los botines. El italiano, tras encontrarse con Diego Maradona, reveló que tiene un grupo de WhatsApp con la foto de Juan Román Riquelme donde solo se habla de mediocampistas.

"¿Que si me gustaría conocer a Riquelme? Claro que sí. Me lo pidieron dentro de la camioneta cuando llegué al aeropuerto. Tengo un grupo de WhatsApp en el cual se habla sólo de fútbol. No, perdón, sólo de mediocampistas y en la foto de perfil está Riquelme atándose los cordones. Es un hombre distinto", expresó De Rossi en diálogo con Fox Sports.

El exfutbolista de la Roma y la selección italiana reiteró su admiración por Juan Román Riquelme de quien incluso dijo sentirse enamorado. Todo ello cuando el plantel de Boca Juniors se encontraba concentrado en Quito para disputar el duelo ante LDU.

"Admiraba lo que hacía. En mi vida vi un solo jugador mejor que Riquelme: Andrés Iniesta. Román es un ídolo para nosotros, para los italianos. Me llamó Cassano que quería conocerlo. Lo ama. Nosotros miramos mucho del fútbol sudamericano. Uno no puede no enamorarse de un jugador como Riquelme", comentó el italiano.

Sin duda las próximas noticias que tengamos de Daniele De Rossi fuera de los campos de fútbol serán relacionadas a un posible encuentro con Riquelme.