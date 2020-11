Carlos Zambrano tras el gol del Pepe Sand reclamó mano del delantero granate, quien a los 24′ del primer tiempo puso el 1-1 del Boca Juniors vs. Lanús por la Copa Argentina. Todo se originó en un córner desde la izquierda y allí fue donde el zaguero peruano no pudo con el experimentado delantero argentino, quien se ayudó con la mano para poder marcar, hecho que no advirtió el juez de línea de oriente.

#LPFxTNTsports | ¡Se repitió el gol! Como el de Tevez, el Pepe Sand la mandó a guardar en el área chica para el 1-1 de Lanús.



Lanús 🆚 Boca pic.twitter.com/xLgmFrbMdC — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) November 1, 2020

