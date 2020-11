El defensa de la selección peruana, Carlos Zambrano será parte del once inicial de Boca Juniors, que vuelve al ruedo luego de 7 meses, en cuanto al campeonato argentino se refiere. Recordemos que el Kaiser es una de las piezas claves en el esquema de Miguel Ángel Russo. En las últimas horas trascendió su no convocatoria a la bicolor, aunque no se descarta que puede ser llamado por Ricardo Gareca para el duelo ante Argentina por las Eliminatorias a Qatar 2022.

También lee

Video recomendado

Carlos Zambrano respalda a empresa peruana en plena pandemia [VIDEO]

Carlos Zambrano respalda a empresa peruana en plena pandemia [VIDEO]