Luego de los incidentes ocurridos en la pileta del Club Boca Juniors, donde un grupo de socios tuvieron un enfrentamiento con unos vecinos, la Fiscalía 30 de la Ciudad de Buenos Aires allanó la Bombonera para recopilar información que sirva para la investigación. El presidente del ‘Xeneize’, Jorge Amor Ameal, indicó que llegaron con la intención de que el Boca-Atlético Tucumán no se llevara a cabo, pero finalmente sí se jugará este sábado 8 de febrero desde las 21:45 horas de Argentina.

“Vinieron con la idea de suspender el partido, pero hicimos todo y se juega. Hubo riesgo de suspensión, pero se juega”, confirmó Jorge Amor Ameal en diálogo con Radio Mitre sobre el duelo entre Boca Juniors y Atlético Tucumán, por lo que los hinchas no deberán tener ninguna preocupación.

Además, el presidente de Boca realizó una crítica sobre el accionar de las autoridades: “Se crea un clima enrarecido que nosotros no entendemos, queremos un club en paz, no judicializado como hoy en día. Estoy preocupado. No quiero pensar en cosas raras. Sacamos a gente de la seguridad y quizás a alguien no le caiga bien”, expresó y criticó la actitud del fiscal: “Nos llamó mucho la atención su actitud. Le digo que busque donde tiene que buscar. En ocho años nunca pasó nada en Boca y ahora sí, es raro”, añadió.

Ameal indicó que lo ocurrido en la pileta"Fue una pelea de socios con vecinos del barrio que venían a la pileta. No hubo barras. Ya armamos un sumario, a partir de la fecha no entra ninguna persona que no esté acompañada por un socio".

También te puede interesar